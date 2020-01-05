أتلتيكو مدريد.. عملاق يهدد احتكار قطبي إسبانيا لبطولة السوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

تغيرت هيكلة بطولة كأس السوبر الإسباني لتصبح في النسخة الجديدة تقام بمشاركة أربعة أندية في دورة تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر يناير الجاري.



وعلى الرغم من سيطرة قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد على بطولة السوبر المحلي في البلاد خلال الثلاثة سنوات الماضية والتي لم يصعد خلالها أي فريق على منصات التتويج إلا أن العملاق أتلتيكو مدريد يهدد حلم العملاقين في حصد اللقب هذا العام.

ويتصدر البلوجرانا قبل البطولة قائمة الفائزين باللقب حيث حصدها رفقاء ليونيل ميسي في ثلاثة عشر مناسبة وخسروا البطولة في عشرة مناسبات أخرى فيما حصل الريال على عشرة نسخ وخسروا خمسة مباريات نهائية . وفي التقرير التالي يسلط معكم " في المدرج " الضوء على ملامح قوة الروخيبلانكوس التي تؤهله لإنهاء حقبة برشلونة والريال في حصد اللقب ورفعه على الأراضي السعودية .

الأسماء الرنانة كلمة سر سيميوني لحصد اللقب

يمتلك الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق نادي أتلتيكو مدريد ترسانة كبيرة من اللاعبين على الرغم من أنه يعاني خلال الفترة القليلة الماضية من ضعف واضح على مستوى خط الهجوم ما تسبب في تراجع الفريق محليًا

ويحتل الروخيبلانكوس المركز الرابع على سلم ترتيب الليجا وهو المركز الذي لا يليق بتاريخه الذي سطره مؤخرًا وما يزيد الأمور تعقيدًا وقوع الفريق ضد ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية .

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ويعتبر الإسباني ألفارو موراتا أبرز أسلحة الفريق الهجومية حيث سجل سبعة أهداف من أصل عشرين سجلهم الفريق في بطولة الدوري فيما يسطع إسم الشاب البرتغالي جواو فيليكس في قائمة اللاعبين المنتظر تألقهم . وعلى الرغم من أن اللاعب القادم من بنفيكا في صفقة كلفت خزائن العملاق الإسباني 120 مليون يورو خذل التوقعات بسبب عدم قدرته على سد الفراغ الذي تركه الفرنسي أنطوان جريزمان إلا أن سيميوني واثق في تألقه ويعطيه المزيد من الدقائق أساسيًا أو بديلًا.

كوستا لغز محير

أما الإسباني دييجو كوستا قد عانى من لعنة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب مؤقتًا الأمر الذي جعل الأرجنتيني لا يستفد منه على الإطلاق مثله مثل باقي الأسلحة التي تبدو معطلة مثل آخيل كوريا وفيتولو وتوماس ليمار . الدفاع هو الحل

تبقى خطة سيميوني معتمدة بصورة كلية على الدفاع وقدرة الفريق على عدم قبول أهداف في مرماهم حيث يقوم الغاني توماس بارتي لاعب وسط الملعب بدور الجدار العازل والمانع لهجمات الفريق الخصم .

بالإضافة إلى الأوروجوياني خوسيه خيمينيز مدافع الفريق أمام الحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك وهي عوامل قادرة على مساعدة أتلتيكو مدريد في حصد اللقب وإنهاء سيطرة الملكي والبلوجرانا عليه .

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الأخيرة

يذكر أن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الأخيرة كانت قد إنتهت بفوز البلوجرانا بهدف واحد مقابل لا شيء سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل نهاية المباراة بخمسة دقائق فقط على الرغم من تمسك الفريق طيلة أحداث اللقاء . فهل تنجح خطط سيميوني في قيادة الفريق لحصد السوبر الإسباني ؟