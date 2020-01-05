«تشليح» تمثال إبراهيموفيتش بدأ بالأنف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم

تعرض تمثال أسطورة كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي تم وضعه في مدينة مالمو السويدية، لعملية تدمير كاملة.

ووفقا لوكالة أنباء «افتونبلادت» السويدية فقد تم إزالة تمثال إبراهيموفيتش بشكل كامل من قاعدته خارج ملعب مالمو في السويد، مسقط رأس النجم الجديد لميلان الإيطالي.

وتعرض تمثال إبرا لأكثر من عملية تخريب، حيث بدأ الأمر باقتلاع أنف التمثال منذ أيام قليلة، قبل أن يتم تدميره بشكل كامل.

ولم يتبق من التمثال سوى القدمين فقط، بعد عملية تخريب متعمدة، شهدت كتابة عبارات مسيئة من بينها «ابتعد عن هنا».

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وكان إعلان إبراهيموفيتش في نوفمبر الماضي اعتزامه شراء حصة من نادي هاماربي في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إبراهيموفيتش.

وأدى هذا لعدة عمليات تخريب استهدفت التمثال الخاص باللاعب البالغ طوله 3 أمتار والذي تم تشييده في أكتوبر.

وأنهى إبراهيموفيتش (38 عاما) مؤخرا مسيرته ضمن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، قبل انتقاله إلى ميلان.

وكان إبراهيموفيتش قد ساعد ميلان في الفوز بآخر لقب له في الدوري الإيطالي، في عام 2011، وقد سجل للفريق 56 هدفا خلال 85 مباراة على مدار موسمين.

وفاز إبراهيموفيتش بلقب الدوري في أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.