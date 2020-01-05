الإصابات تضرب البايرن بمعسكر الدوحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني لوكاس هيرنانديز أمس في جزء من تدريبات فريقه في المعسكر الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها بتدريبات فريقه منذ إجرائه عملية جراحية في الكاحل الأيمن قبل شهرين ونصف الشهر.

واجتاز الفرنسي مع فريقه مرحلة الإحماء والتدريبات في الصالة، إلا أنه لم يشارك في التدريبات بالكرة، حيث أدى تدريبا منفردا مع مدربي اللياقة البدنية.

وكانت صفقة انتقال هيرنانديز هذا الموسم من أتليتكو مدريد الإسباني، هي الصفقة القياسية بالنسبة لبايرن إذ بلغت 80 مليون يورو.

ولم يشارك هيرنانديز مع بايرن في الدور الأول سوى في 9 مباريات، وذلك بسبب إصابته في القدم والتي أعقبت إصابة سابقة في الركبة استمرت على مدار فترة طويلة في النصف الأول من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يعود هيرنانديز إلى المستطيل الأخضر في فبراير المقبل.

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في المقابل، تفاقمت مشاكل الإصابات في الفريق، حيث اضطر الألماني الدولي سيرجي جنابري إلى عدم استكمال التدريب بسبب مشاكل في الوتر.

من جانبه، قال المدير الفني هانز فليك، إنه لا يمكنه الحديث عن المدة التي سيتغيب خلالها مهاجم بايرن بسبب الإصابة.

واتسمت نبرة فليك بالقلق حيث قال إن « سيرجي اضطر للتوقف في الصباح أثناء تدريب الجري وخضع للعلاج، وعلينا أن ننظر في مدى سرعة انتهاء شكواه ومتى يمكنه العودة للتدريب، إذ يجب الحذر وأخذ الأمر على محمل الجد للغاية».

بهذا تكون هذه هي أول مرة يتغيب فيها جنابري عن تدريبات مهمة في مرحلة الإعداد للدور الثاني من الدوري والتي ستبدأ بالنسبة لبايرن في 19 يناير الحالي، حيث سيخوض النادي البافاري مباراة أمام هيرتا برلين.

وسينضم الجناح المهاجم كينجسلي كومان إلى قائمة الغائبين عن بايرن في لقائه أمام هيرتا برلين بداعي الإصابة إلى جانب الثلاثي نيكلاس زوله (رباط صليبي) وخافي مارتينيز(تمزق عضلي) ولوكاس هيرنانديز(الذي يخوض برنامجا تأهيليا بعد عملية في الكاحل).

ودخل كومان فترة نقاهة بعد إصابته في أربطة الركبة اليسرى، واستبعد فليك عودة كومان للمشاركة في مباراة برلين، وقال إن من المهم أن يجتاز برنامج إعادة التأهيل بشكل صحيح بعد الإصابة.

وإلى جانب زوله ومارتينيز وكومان، يتغيب أيضا الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن المعسكر التدريبي بعد العملية التي أجراها في الفخذ في آخر مباراة في الدور الأول.