تولوز الفرنسي يقيل كومباريه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس
أقال نادي تولوز الفرنسي أمس مدربه أنطوان كومباريه، وأسند المهمة بشكل موقت إلى دينيس زانكو.
وجاءت إقالة كومباريه بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث خرج من دور الـ64 لكأس فرنسا السبت الماضي بخسارته أمام سان بريفي سان هيلير المغمور 0-1، كما يتذيل جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة جمعها من 19 مباراة.
وتولى كومباريه المهمة في منتصف أكتوبر الماضي بعقد يمتد حتى 2021 خلفا للمدرب السابق آلان كاسانوفا الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج أيضا.
وجاء فسخ عقد كاسانوفا بسبب سوء النتائج، حيث لم يذق تولوز طعم النصر في آخر 5 مباريات تحت قيادته في الدوري الفرنسي.
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