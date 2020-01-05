الأهلي ينسف لقب الراقي بخلافات «الكبيرين»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعدما تردد نجاح رجالات الأهلي في طي الخلافات بين رئيس النادي أحمد الصائغ وعضو الشرف المؤثر المشرف على الفريق الأول لكرة القدم الأمير منصور بن مشعل، تأكد تماما عكس ما أعلن عنه، خاصة بعد حديث الأمير منصور بن مشعل الذي أعلن فيه ابتعاده نهائيا عن الأهلي في ظل بقاء مجلس الإدارة الحالي.

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فلماذا تصاعدت الخلافات بين الرئيس والعضو الذهبي حتى وصلت إلى درجة نشر كامل الغسيل أمام الملأ من خلال البرامج الرياضية في الفضائيات والصحف المحلية؟

أكثر من سبب أدى إلى توتر العلاقة بين الصائغ والأمير منصور بن مشعل حتى إن كلا منهما ظل يحضر مباريات الفريق من مقصورة مختلفة عن الآخر، ولكليهما حاشيته، مما أثر على عطاء الفريق الأول لكرة القدم وجعله الأقرب لتفضيل المشي بجانب الحائط بعيدا عن المشاكسة.

ملفات وسعت رقعة الخلافات بين الرئيس والمشرف