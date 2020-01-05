الأهلي ينسف لقب الراقي بخلافات «الكبيرين»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة
بعدما تردد نجاح رجالات الأهلي في طي الخلافات بين رئيس النادي أحمد الصائغ وعضو الشرف المؤثر المشرف على الفريق الأول لكرة القدم الأمير منصور بن مشعل، تأكد تماما عكس ما أعلن عنه، خاصة بعد حديث الأمير منصور بن مشعل الذي أعلن فيه ابتعاده نهائيا عن الأهلي في ظل بقاء مجلس الإدارة الحالي.
فلماذا تصاعدت الخلافات بين الرئيس والعضو الذهبي حتى وصلت إلى درجة نشر كامل الغسيل أمام الملأ من خلال البرامج الرياضية في الفضائيات والصحف المحلية؟
أكثر من سبب أدى إلى توتر العلاقة بين الصائغ والأمير منصور بن مشعل حتى إن كلا منهما ظل يحضر مباريات الفريق من مقصورة مختلفة عن الآخر، ولكليهما حاشيته، مما أثر على عطاء الفريق الأول لكرة القدم وجعله الأقرب لتفضيل المشي بجانب الحائط بعيدا عن المشاكسة.
ملفات وسعت رقعة الخلافات بين الرئيس والمشرف
- إقالة المدرب الكرواتي برانكو وما صاحبها من ملابسات
- إعلان منصور بن مشعل التفاوض مع مدرب عالمي خلفا لبرانكو المقال
- تغريدة الصائغ بعد التعاقد مع المدرب السويسري جروس دون أخذ رأي المشرف الذي كان على وشك التوقيع مع مدرب برازيلي بارز
- تأكيد منصور بن مشعل تدخل الصائغ في أمور الفريق رغم الاتفاق منذ البداية على أن يكون الصائغ مسؤولا عن الأمور الإدارية فقط
- محاولة التأثير على المجلس بإسقاط بعض عناصره من خلال تقديم استقالاتهم
- تدشين بعض جماهير الأهلي هاشتاقا عبر تويتر بعنوان «كلنا منصور بن مشعل» بعد اتهام الصائغ بعدم تنفيذ وعوده الانتخابية
- نفي الصائغ حديث منصور بن مشعل، وتأكيده عدم تدخله في شؤون الفريق
- تأكيد الصائغ معرفته بإقالة المدرب برانكو من وسائل الإعلام
- تلميح الصائغ إلى أن الأمير منصور بن مشعل لم يف بوعوده من حيث الدعم، وإيضاحه أن القيمة الإجمالية للتعاقدات تجاوزت 200 مليون، فيما دعم الأمير منصور بـ20 مليونا فقط
- دفاع الرئيس عن قراراته التي اتخذها وفقا لصلاحياته التي تخوله ذلك
- توقيع عقد رعاية مع شركات مقربة من أحد أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ يراه البعض قليلا لا يلبي الطموحات، مع عدم وضع شرط جزائي في العقد
- توقيع عقد مع اللاعب مصطفى بصاص لـ3 سنوات بالحد الأعلى للاعبين المحترفين رغم ابتعاده فترة طويلة عن الفريق
- تأكيد الإدارة في وقت سابق استثمار عقد اللاعب البوسني إرفين زوكانوفيتش ثم اكتشاف إجراء مخالصة معه بمبلغ مادي
- السؤال المستمر عن آلية صرف بعض الأموال في الفترة الماضية
- رواتب العاملين وإبعاد بعضهم
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ينسف لقب الراقي بخلافات «الكبيرين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.