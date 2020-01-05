الأهلي يبدأ تهيئة الألماني مارين للهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

افتتح الأهلي فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع صانع اللعب الألماني ماركو مارين (30 عاما)، قادما من فريق ريد ستار الصربي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأخضع النادي لاعبه الجديد أمس إلى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامته.

وخاض مارين 27 مباراة في الموسم الحالي مع فريق ريد ستار بالدوري الصربي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، فيما نجح في صناعة 11 هدفا.

Advertisements

وقبل محطة ريد ستار، تنقل ماركو بين عدد من الأندية الألمانية قبل تمثيل تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وأندرلخت البلجيكي.

وانخرط مارين في التدريبات بعد أن حل بديلا للمدافع البوسني زوكانوفيتش الذي تم الاستغناء عنه.

ومن المتوقع أن يكون الألماني الجديد حاضرا في مباراة الهلال المقررة غدا على ملعب جامعة الملك سعود، وهي مؤجلة من الجولة الـ11.

على الصعيد نفسه، تسعى إدارة النادي لإتمام عدد من التعاقدات الجديدة تلبية لرغبة المدير الفني السويسري كريستيان جروس. وأوضحت مصادر لـ»مكة» أن اللاعب القادم سيكون أجنبيا يلعب في مركز قلب الدفاع ليحل بدلا عن لاعب الوسط البوسني ساريتش الذي قد يلحق بمواطنه زوكانوفيتش.

محطات من مشوار مارين