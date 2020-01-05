إصابة تاوامبا.. كسر وتمزق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني ليندر تاوامبا معاناته من كسر في أعلى عظمة الساق وتمزق في أربطة الكاحل يحتاج على إثرها إلى فترة علاج تمتد إلى نحو أسابيع.

وتعرض تاوامبا إلى الإصابة بعد 24 دقيقة من بداية مباراة فريقه أمس الأول أمام النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في كأس السوبر السعودي، وذلك بعد تدخل قوي من المدافع عبدالله مادو اضطر بعده لمغادرة الملعب بعد أن سجل هدف فريقه في المباراة التي انتهت بتتويج النصر بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.