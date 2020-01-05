هلاليون يدعمون النصر ماديا ومعنويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض
شارك الهلال نده التقليدي النصر أفراحه بتحقيق كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، حيث أعلن عضو شرف نادي الهلال الداعم والمؤثر الأمير الوليد بن طلال تبرعه بمكافأة مليون ريال للاعبين بمناسبة تحقيق الكأس عقب الفوز على التعاون بركلات الترجيح أمس الأول بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
كما بارك رئيس الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد وقائد الهلال المعتزل أخيرا، ياسر القحطاني، للنصراويين خطفهم اللقب الأول في كأس السوبر.
وعلى صعيد رجالات النادي، أعلن الرئيس السابق للنصر، سعود السويلم دعمه للنادي بمبلغ مليون ريال.
وكان النصر خرج بعدد من المكاسب نتيجة تحقيقه اللقب.
مكاسب النصر من السوبر
- تخفيف الضغوط على إدارة السويكت لتحقيقها أول منجز منذ توليها زمام الأمور خلفا لإدارة سعود السويلم التي حققت لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
- نجاح الفريق في خطف لقبه الرابع بمدينة جدة بعد أن خسر 10 نهائيات بمختلف المسابقات، بعد أن أنهى الأسترالي جونز مسلسل العقدة التي صاحبت النصر سنوات طويلة.حصول الجهاز الفني بقيادة فيتوريا واللاعبين الأجانب على دفعة معنوية جديدة من خلال تحقيق اللقب الثاني مع الفريق بعد لقب الدوري.
- تحقيق اللقب للمرة الأولى بعد ضياعه مرتين أمام الشباب والهلال عامي 2014 و2015.
- عودة الالتفاف الشرفي خلف إدارة السويكت ووعدهم بدعم الفريق ماديا بمبالغ تتجاوز 30 مليون ريال للتجديد مع فيتوريا والمحترف البرازيلي بيتروس.
- الدفعة المعنوية للفريق منتصف الموسم للمحافظة على لقب الدوري وصدارة سلم الترتيب.
- تعزيز الرؤية الفنية حول احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.
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