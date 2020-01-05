هلاليون يدعمون النصر ماديا ومعنويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

شارك الهلال نده التقليدي النصر أفراحه بتحقيق كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، حيث أعلن عضو شرف نادي الهلال الداعم والمؤثر الأمير الوليد بن طلال تبرعه بمكافأة مليون ريال للاعبين بمناسبة تحقيق الكأس عقب الفوز على التعاون بركلات الترجيح أمس الأول بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

كما بارك رئيس الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد وقائد الهلال المعتزل أخيرا، ياسر القحطاني، للنصراويين خطفهم اللقب الأول في كأس السوبر.

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وعلى صعيد رجالات النادي، أعلن الرئيس السابق للنصر، سعود السويلم دعمه للنادي بمبلغ مليون ريال.

وكان النصر خرج بعدد من المكاسب نتيجة تحقيقه اللقب.

مكاسب النصر من السوبر