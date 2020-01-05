السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ثبت الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة مباراة الشباب السعودي ونظيره الشرطة العراقي ضمن إياب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية العربية في العاصمة الأردنية عمان، حيث أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأردني أكد فيه إقامة اللقاء في 22 يناير الحالي باستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة. وكانت مباراة الذهاب التي جرت بملعب الشباب انتهت بفوزه 6-0.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والشرطة بالقويسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.