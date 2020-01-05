الاتحاد يجهز جيل وجوناس وغروهي لمواجهة النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

دشن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي هينك تين كات تدريبات الفريق أمس بمحاضرة نقل خلالها للاعبين ملاحظاته ومرئياته حول أخطاء المرحلة الماضية التي كلفت الفريق فقدان الكثير من النقاط.

ويدرس كات النهج الفني والتكتيكي المناسب لمواجهة النصر الجمعة المقبل في الرياض ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تابع أمس الأول مباراة النصر أمام نظيره التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة على كأس السوبر السعودي، وعمل على رصد نقاط القوة والضعف لدى الفريق العاصمي الذي توج بالكأس.

كما طالب كات أيضا بقيد المحترفين الأجنبيين البرازيليين جوناس دي سوزا ومارسيلو غروهي، بالإضافة للمحترف الأرجنتيني ليوناردو جيل في قائمة الفريق بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لإشراكهم في مواجهة النصر، حيث وضع برنامجا لياقيا مكثفا للأرجنتيني جيل لتجهيزه والاستعانة به في مركز صناعة اللعب بدءا من مواجهة النصر.