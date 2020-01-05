دراجة هوائية كهربائية من Cannondale

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكّة - د ب أ أعلنت شركة Cannondale عن إطلاق دراجتها الهوائية Treadwell Neo الجديدة، والتي تعتمد على سواعد محرك كهربائي خلفي منشركةMahle/Ebikemotion. وأوضحت الشركة الأمريكية أن المحرك X35 المدمج بصرة العجلة الخلفية يشتمل على ثلاثة مستويات دعم، كما تتم تغذيته ببطارية سعة250كيلووات ساعة. ويتحكم قائد الدراجة في المحرك عن طريق زر في الماسورة العلوية للدراجة الكهربائية؛ حيث يُظهر زرLED متعدد الألوان مستوى الدعمالحالي ومستوى شحن البطارية التقريبي. Advertisements ويمكن لقائد الدراجة تثبيت هاتفه الذكي على جذع المقود على ما يعرف باسمIntelliMount، واستخدامه كجهاز كمبيوتر للدراجة. وإذا قام قائد الدراجة بتحميل تطبيق Cannondale المجاني، فإن المستشعر القياسي في العجلة الأمامية يعرض معلومات مثل السرعةوالمسافة المقطوعة والسعرات الحرارية المحروقة والوقت المستغرق. ويرسل التطبيق أيضا تذكيرا عند حلول موعد الصيانة للدراجة. وتتوفر الدراجةTreadwell Neo الجديدة في إصدارين، هما: EQ باللون الأسود مع رفارف وإضاءة في الأمام والخلف وحامل أمتعة أمامييسمح بحمل 10 كجم، وتزن الدراجة في هذا الإصدار 6ر17 كجم، ويبلغ سعرها 2750 دولار أمريكي. أما الإصدار الآخر فيزهو باللون الأخضرMantis ويزن 2ر15 كجم بدون الحامل الأمامي والرفارف، ويبلغ سعره 2300 دولار أمريكي.



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