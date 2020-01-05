شكرا لقرائتكم ساسى يصل القاهرة للانتظام فى مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل مطار القاهرة منذ قليل التونسى فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد حصوله على اجازه لمده يومين بإذن من الجهاز الفني.
ومن المقرر أن ينضم ساسي إلى التدريبات غدا الإثنين استعدادا للقاء زيسكو الزامبي فى الجولة الرابعة لدوري المجموعات الإفريقي المقررة اقامتها الجمعة المقبل. وكان في استقبال اللاعب نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامه بالنادي.
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