شكرا لقرائتكم أحمد الشامى: ندعم أبطال العالم للأساتذة فى كمال الأجسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد الشامي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، رسالة شكر وتقدير إلى فريق الأساتذة، الذين حصلوا مؤخرآ علي بطولة العالم لكمال الأجسام في إسبانيا لفوق الأربعين سنة.

وأعرب أحمد الشامى عن اعتزازه وفخره للذين رفعوا اسم مصر عالية، وتمثيلهم المشرف وفخرهم بوطنيتهم، خاصة أنهم كانوا حريصين علي هذا التمثيل وواجهوا الكثير من الصعوبات أثناء رحلة الذهاب والعودة وأنهم سافروا علي نفقتهم الخاصة.

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وتابع "الشامي" أن هؤلاء اللاعبين برهنوا بالبرهان القاطع أن ليس هناك سن لممارسة الرياضة، وطالما أن اللاعب قادر على العطاء سيمارس الرياضة مهما طال عمره، وهؤلاء الأبطال العظماء كانوا قدوة، وأرسلوا رسالة قويه للجميع أن الرياضة شريان الحياة ولهم منا تحية تقدير واحترام لرفعة أسم الوطن وخلدوا أسمائهم في أحرف من نور في تاريخ كمال الأجسام أوجه الشكر والتقدير الي اعضاء الفريق بشكل عام، وبشكل خاص الى قائد الفريق بطل العالم كابتن امير معبد.

و أكد نائب رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام علي أستمرار دعمنا للابطال تحت قيادة الاب الروحي للعبة، الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري، والعربي، والافريقي، ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي، متمنيا مزيداً من الانتصارات في الفتره القادمه لمجموعة الابطال الاساتذه، وكذلك الدعم للأبطال الذين سيشاركون في البطولات المقبله