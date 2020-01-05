شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف المهاجم النيجيري بليسينج إيليكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق النادي الأهلي ملف المهاجم النيجيري بيليسينج إيليكي عقب تعثر المفاوضات ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب تمسك إدارة ناديه باستمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ النادي الأهلي الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر فشل الوصول الى اتفاق مع نادي لوزيرن السويسري بشأن انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية ليبدأ الجهاز الفني مهمة البحث عن مهاجم بديل حالياً.

وحاولت إدارة التسويق بالنادي برئاسة أمير توفيق الوصول الى اتفاق مالي مع إدارة النادي السويسري الا انه فوجئ بتمسك لوزيرن بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ويبحث النادي الأهلي عن صفقة بديلة خلال الفترة الحالية لتعويض الإخفاق في التعاقد مع اللاعب حيث يأمل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الوصول الى اللاعب المراد التعاقد معه خاصة وأن المدير الفني رفض فكرة استمرار وليد أزارو مهاجم الفريق، أو القناعة بتواجد مروان محسن خلال الفترة المقبلة والاكتفاء به حتى نهاية الموسم المقبل.

وحدد النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعداً للسفر الى زيمبابوي استعداداً للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.

ويسعى النادي الأهلي الى حسم عدد من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة في ظل الحاجة الماسة لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم سوبر في إطار مساعي القلعة الحمراء للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ينافس فيها بكل قوة.