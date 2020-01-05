شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طنطا.. الأبيض يحقق أول فوز أمام أبناء السيد البدوى منذ 13 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق نادي الزمالك فوز ملحمي على حساب فريق طنطا في اللقاء الذي أقيم على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة رقم 12 بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرا بنتيجة 2-1 وخطف نقاط المباراة في الدقائق الأخيرة.

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ورفع الزمالك رصده بهذا الفوز إلى 21 نقطة في المركز الثالث، في المقابل توقف رصيد طنطا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

كما حقق الزمالك أول فوز على ملعب غزل المحلة منذ 10 سنوات، تحديدا منذ مواجهة فريق غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز موسم 2009-2010 والفوز بنتيجة 1-0 يوم 29 مارس 2010 بهدف سجله محمود فتح الله من ركلة جزاء.