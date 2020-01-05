شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض حضور كارتيرون المؤتمر الصحفي لمباراة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادي الزمالك حضور الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمؤتمر الصحفي لمباراة طنطا في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري. ومن المنتظر أن يتم توقيع عقوبة مادية على المدير الفني للفريق الأبيض وفقا للائحة لجنة المسابقات. وفاز الزمالك على طنطا بثلاثية مقابل هدفين ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقطة يحتل المركز الخامس عشر.

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