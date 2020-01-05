شكرا لقرائتكم الأهلي يبلغ وليد أزارو بالرحيل للدوري السعودي رسميا على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ النادي الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الكروي الأول رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الانتقالات الشتوية الحالية بشكل نهائي عقب ظهور اللاعب بشكل متواضع خلال الفترة التي تولي فيها المدير الفني الحالي رينيه فايلر مسئولية الإدارة الفنية للفريق.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن قيام إدارة القلعة الحمراء بإبلاغ اللاعب برحيله عن صفوف القلعة الحمراء الى الدوري السعودي رافضاً الكشف عن تفاصيل الانتقال عدا مبدأ الإعارة لموسم ونصف الموسم بداية من يناير الجاري.

وأكد المصدر أن وليد أزارو ربما لا يسافر مع بعثة الأهلي الى زيمبابوي لخوض المباراة المرتقبة للفريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة أوروبا للأندية الأبطال التي تشتعل فيها المنافسة على التأهل مع فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي حيث استطاع كل فريق من الفرق الثلاثة الحصول على 6 نقاط كاملة.

وحدد النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعداً للسفر الى زيمبابوي استعداداً للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.