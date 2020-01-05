شكرا لقرائتكم أيمن المزين: الأخطاء الساذجة سبب الخسارة من الزمالك بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المدير الفني لفريق طنطا أنه لديه غيابات مؤثرة في الفريق، وواجه فريقه سوء حظ في المباراة، وأنه أنه عندما تتقدم على الزمالك بهدفين كان يجب أن يحافظ على تقدمه.
وأكد "المزين" أن فريقه واجه منافسا كبيرا وافتقد طنطا خدمات أربعة لاعبين من القوام الأساسي للفريق في مباراة الزمالك.
وفاز الزمالك على طنطا بثلاثية مقابل هدفين ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقطة يحتل المركز الخامس عشر.
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