شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم طنطا بثلاثية دراماتيكية بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة الزمالك وطنطا بفوز الفريق الأبيض 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يديره تحكيميًا إبراهيم نور الدين، وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث ، بينما تجمد رصيد أبناء الرداء الأصفر عند 10 نقطة ومازال فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب .

تشكيل الفريقان

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن ويوسف أوباما وأمامهما كريم بامبو ومحمد أوناجم وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما دخل طنطا المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"على فرج فى حراسة المرمى، محمد الشاذلى ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير فى خط الدفاع، حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا فى خط الوسط، أحمد الالفي وأحمد فهمي ومحمد ماجد أونش فى خط الهجوم".

الشوط الأول

جاءت الدقائق الأولى بها تمركز دفاعى جيد للاعبى طنطا وسط محاولات للزمالك من أجل الاستحواذ إلا إن الخطورة الأولى جاءت لصالح أبناء السيد البدوى فى الدقيقة 7 من خلال عرضية عن طريق أحمد الألفى قابلها أونش بتصويبه أعلى من مرمى الزمالك ثم احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة حرة لصالح الزمالك فى الدقيقة 8 على منطقة جزاء طنطا بعدما أمسك على فرج حارس طنطا الكرة من خارج الـ18 ليحصل على إنذار أصفر إلا إن تسديدة كريم بامبو لاعب الزمالك ردت من الحائط وواصل الفريق الأبيض محاولات على مرمى طنطا بهدف خطف هدف التقدم وسط اعتماد على العرضيات وتحركات إسلام جابر وأوناجم.

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وفى الدقيقة 19، قام إسلام جابر بقطع الكرة والانطلاق فى الجبهة اليسرى ليمرر كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء إلى عمر السعيد الذى قابلها بتصويبة فى شباك طنطا، وسط استفاقة هجومية لأبناء السيد البدوى بعد ذلك وفى الدقيقة 29 أشهر الحكم إنذار أصفر لعبد الله جمعة نتيجة عرقلة أونش على حدود منطقة الجزاء وحصل طنطا على ركلة حرة مُباشرة على الحدود الجانبية لمنطقة الجزاء ونفذت عرضية وقابلها هجوم طنطا برأسية من كابونجا وسط مطالبات للاعبى الأخير باحتساب ركلة جزاء بداعى لمس الكرة ليد مدافع الأبيض ولكن طالب إبراهيم نور الدين باستمرار اللعب.

وفى الدقيقة 33، أجرى أيمن المزين المدير الفنى لطنطا أول تغيير بنزول أحمد الشناوى بدلا من المُصاب كابونجا، وسط محاولات مستمرة من أبناء السيد البدوى لإدراك التعادل وتوقفت المباراة فى الدقيقة 41 لعلاج محمد صبحى حارس الزمالك ثم تم استئناف اللعب عقب علاجه ونجح وليد عادل فى خطف هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 لينتهى هذا الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بين الفريقان بنتيجة 1 / 1.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بضغط ومحاولات من الزمالك لتسجيل هدف ثانى ولكن مع دفاع جيد من طنطا واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء لأبناء السيد البدوى وحصل محمد عبد السلام مدافع الزمالك على إنذار أصفر فى الدقيقة 57 ونفذ الركلة الحُرة، أونش، وحولها دفاع الزمالك إلى ركنية ثم حصل محمد أوناجم جناح الفريق الأبيض على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء طنطا ونُفذت عرضية ولكن أبعدها دفاع طنطا ليستمر التعادل بين الفريقان.

وفى الدقيقة 69، احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح طنطا ليتقدم لها وليد عادل ويسجل الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 70 لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح أبناء السيد البدوى، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون بتغييرين دفعة واحدة بنزول المغربى أشرف بن شرقى وأحمد زيزو بدلاً من عبد الله جمعة وكريم بامبو فى الدقيقة 71 فى محاولات لزيادة الفاعلية الهجومية.

ضغط بعدها الزمالك بغية أحراز هدف التعادل وهو ما تحقق بالفعل فى الدقيقة 87 عن طريق المغربى محمد اوناجم الذى نجح فى استلام كرة زميله أحمد سيد زيزو الذى صنع هجمة من الجانب الأيمن من الجانب الأيمن وضعها اوناجم قوية فى المرمى ، يقوم بعدها لاعبو الزمالك بالضغط على لاعبى طنطا وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ينجح المجتهد احمد سيد زيزو من إحراز هدف الفوز للزمالك لتنتهى المباراة بأغلى ثلاث نقاط لأبناء القلعة البيضاء .