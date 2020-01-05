شكرا لقرائتكم الأهلي المصري ينفي التفاوض مع عمر السومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المصري أن يكون النادي دخل في مفاوضات حتى الآن مع السوري عمر السومة نجم فريق أهلي جدة.
وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الأحد: لا توجد مفاوضات حاليا مع عمر السومة أو ناديه. وأضاف: السومة لاعب جيد وصاحب قدرات رائعة وإذا استقر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على التفاوض معه وإذا منحتنا لجنة التخطيط الضوء الأخضر سأبدأ على الفور لكن حتى الآن ليس هناك أي شيء.
وجاء تصريح توفيق ردا على بعض التقارير الصحفية يوم الأحد مفادها أن السومة دخل حسابات الأهلي المصري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري ينفي التفاوض مع عمر السومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.