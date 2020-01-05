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الأهلي المصري ينفي التفاوض مع عمر السومة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المصري أن يكون النادي دخل في مفاوضات حتى الآن مع السوري عمر السومة نجم فريق أهلي جدة.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الأحد: لا توجد مفاوضات حاليا مع عمر السومة أو ناديه. وأضاف: السومة لاعب جيد وصاحب قدرات رائعة وإذا استقر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على التفاوض معه وإذا منحتنا لجنة التخطيط الضوء الأخضر سأبدأ على الفور لكن حتى الآن ليس هناك أي شيء.

وجاء تصريح توفيق ردا على بعض التقارير الصحفية يوم الأحد مفادها أن السومة دخل حسابات الأهلي المصري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

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