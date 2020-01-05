شكرا لقرائتكم تشيلسي يتأهل إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد تشيلسي للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه السهل 2 - صفر على ضيفه نوتنغهام فورست يوم الأحد في الدور الثالث للمسابقة العريقة.

وجاء هدفا المباراة عن طريق كالوم هودسون أودي وروس باركلي في الدقيقتين السابعة و33. فيما فجر ديربي كاونتي، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) مفاجأة كبرى بتغلبه 1 - صفر على مضيفه كريستال بالاس، الذي ودع البطولة مبكرا، فيما تأهل شيفيلد يونايتد للدور الرابع، بفوزه 2 - 1 على ضيفه فلايد.

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وتأهل ويست بروميتش ألبيون للدور الرابع، بتغلبه 1 - صفر على مضيفه تشارلتون أتلتيك، في حين فاز بارنسلي 3 - 1 على مضيفه كرو أليكساندرا، وكوينز بارك رينجرز على ضيفه سوانسي سيتي 5 – 1.

وعجز توتنهام هوتسبير عن حسم التأهل للدور التالي، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه ميدلزبره، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإعادة التي ستقام في ملعب الفريق اللندني. وتقدم ميدلزبره عن طريق آشلي فليتشر في الدقيقة 50، فيما تعادل لوكاس مورا لتوتنهام في الدقيقة 61.

كما تأجل حسم التأهل في لقاء بريستول روفيرز وضيفه كوفنتري سيتي، إلى مباراة الإعادة، بعدما انتهت مباراتهما بالتعادل 2 - 2.