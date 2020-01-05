ريمونتادا بيضاء.. زمالك «اللحظات الأخيرة» يفوز على طنطا بثلاثية بعد مباراة مثيرة في الوقت القاتل واشتباكات بين الجمهور

بعد مباراة عصيبة للفريقي، خطف فريق الزمالك ثلاث نقاط غالية من طنطا، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري على ملعب المحلة.

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مثيرا فى اللحظات الأخيرة أمام مضيفه طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز .

وسجل أهداف طنطا عن طريق وليد عادل، في الدقيقتين 45، و69، فيما سجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 19، قبل أن يحرز هدفين متتاليين بالدقائق الأخيرة من المباراة.

جاء هدف الزمالك الأول بعد تمريرة رائعة من إسلام جابر لعمر السعيد ليسدد الكرة بقوة على يمين علي فرج حارس طنطا في الدقيقة 19، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 87 عن طريق أوناجم، قبل أن يسجل أحمد سيد زيزو هدفا قاتلا للزمالك في الدقيقة 93 بعد متابعة رائعة. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".



المباراة شهدت تسجيل عمر السعيد أول أهدافه خلال الموسم الحالي رفقة القلعة البيضاء، والأمر نفسه بالنسبة للمغربي محمد أوناجم الذي أحرز أول أهدافه بالقميص الأبيض.

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الزمالك سجل أول ريمونتادا له في بطولة الدوري والأولى منذ وقت طويل.

وفي سياق متصل، وقعت اشتباكات بين عدد من جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات استاد المحلة، خلال المواجهة التي تجمع فريقها حاليًا أمام طنطا، بالجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد، وذلك دون أن يتضح سبب المشادات التي تطورت إلى اشتباكات.

وفي محاولة لإنهاء تلك الاشتباكات العنيفة التي تطورت بين مشجعي النادي الأبيض خلال سير اللقاء تم فصل الجماهير، لمنع تكرار الاشتباكات وتهدئة المدرجات.

وفي سياق متصل، هاجم جمهور النادي الأبيض أيضًا عبدالله جمعة، ظهير أيسر الزمالك وسبه، وذلك وفقًا لما أدلى به مراسل البرنامج الإذاعي "كورة إف إم"، الذي يقدمة كريم حسن شحاتة على إذاعة الشباب والرياضة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة 21 في المركز الثالث، فيما ظل طنطا عند النقطة العاشرة في المركز الـ15.