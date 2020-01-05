إنذارين وتغيير اضطراري وانطلاقة للسعيد.. تعادل الزمالك وطنطا.. انطلاق الشوط الثاني

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطنطا بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري، على ملعب المحلة.

وسجل الزمالك الهدف الأول في المباراة عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 19، بعد تمريرة رائعة من إسلام جابر، ليسددها "السعيد" على يمين علي فرج حارس طنطا، ليسجل عمر السعيد أول أهدافه في الموسم الجديد رفقة القلعة البيضاء.

وجاء هدف التعديل لطنطا عن طريق وليد عادل، بعد تمريرة رائعة من محمد ماجد أونش، في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

الشوط شهد تغييرًا اضطراريًا لفريق طنطا بخروج محمود كابونجا بسبب الإصابة، ليدخل بدلًا منه أحمد الشناوي مهاجم الفريق. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".



كما شهد الشوط أيضًا خروج إنذارين من نصيب الفريقين، بعدما تحصل علي فرج حارس طنطا على بطاقة صفراء بسبب مسك الكرة من خارج منطقة الجزاء الخاصة به، فيما تحصل عبد الله جمعة لاعب الزمالك على بطاقة صفراء، بعد إعاقة مرور محمد ماجد أونش على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمين.

ويدخل الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمد عبدالسلام – محمد عبدالغني – أحمد عيد.

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خط الوسط: محمد حسن - يوسف أوباما -إسلام جابر - كريم بامبو - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما يدخل طنطا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: علي فرج.

خط الدفاع: محمد الشاذلي، سليمان عبد ربه، محمد العشري، إيهاب سمير.

خط الوسط: حسام غالي، محمود كابونجا، وليد عادل.

خط الهجوم: أحمد الألفي، محمد ماجد أونش، أحمد فهمي.