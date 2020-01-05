كازورلا يسقط سوسييداد بهدفه السادس هذا الموسم









اسماء السيد - استعاد لاعب الوسط المخضرم سانتي كازورلا أيام الشباب، وذلك بقيادته فياريال لاسقاط ريال سوسييداد في معقله 1-2 بعد دخوله في الشوط الثاني الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدا سوسييداد في طريقه لتحقيق فوزه العاشر هذا الموسم والاقتراب بفارق نقطة عن إشبيلية الرابع الذي بدأ العام الجديد بالتعادل مع أتلتيك بلباو 1-1 الجمعة، وذلك بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدف البرازيلي ويليان جوزيه (22).

لكن فياريال عاد الى اللقاء مطلع الشوط الثاني بإدراكه التعادل من ركلة جزاء نفذها مانو تريغيروس في الدقيقة 58، بعد خطأ في المنطقة انتزعه النيجيري صامويل شوكوويتزي، قبل أن يقول كازورلا كلمة الحسم بعد دخوله في الدقيقة 60، بتسجيله هدف النقطة الـ28 لفريقه من زاوية صعبة إثر تمريرة لماريو غاسبار (72).

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ورفع ابن الـ35 عاما الذي عانى الأمرين من إصابة في وتر أخيل كاحله الأيمن بين 2016 و2018 وكان قريبا من الاعتزال بعد أن خضع لثماني عمليات جراحية، رصيده الى ستة أهداف هذا الموسم، مسجلا بذلك أعلى رصيد له منذ أن سجل سبعة في 37 مباراة خاضها في الدوري الإنكليزي مع فريقه السابق أرسنال خلال موسم 2014-2015.

وأصبح فياريال بفوزه الثاني تواليا في معقل سوسييداد (فاز على الأخير 1-صفر الموسم الماضي)، في المركز التاسع بفارق نقطة خلف بلباو ومثلها أمام غرناطة الذي تغلب الأحد على ضيفه ريال مايوركا بهدف لأنخل مونتورو (24).

ملخص مباراة ريال سوسييداد وفياريال:

ملخص مباراة غرناطة وريال مايوركا: