شكرا لقرائتكم خبر عن قُبلة من كهربا لجماهير الأهلى فى أول ظهور مع الأحمر استعدادا لـ إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، على توثيق لحظة وصول اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الجديد، أثناء وصوله لاستاد القاهرة ضمن فريق القلعة الحمراء، استعدادا لمواجهة نادى إف سي مصر فى السابعة والنصف مساءً، فى إطار الجولة الـ 12 بالدورى العام الممتاز.



كهربا

وأنهى النادي الأهلي إجراءات قيد محمود كهربا فى صفوف القلعة الحمراء رسمياً بعد سداد المتأخرات. وتواجد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي الأهلي فى مقر اتحاد الكرة، صباح اليوم، لإنهاء إجراءات قيد كهربا بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة.

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ويسعى الأهلى فى هذه المواجهة بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر إلى مواصلة مشوار التربع على عرش القمة، بينما يطمح فريق نادى مصر إلى تصحيح اوضاعه فى جدول الترتيب وسط الطموح بتحقيق مفاجأة الفوز على الأحمر مثلما فعلها مع الزمالك من قبل.

ويتبقى للفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، فيما حقق فريق إف سى مصر الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا، ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الأهلي بالطبع إلا أن المارد الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية، لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط.