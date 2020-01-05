شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك و طنطا فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قلب الطاولة على طنطا خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدورى المصرى و الذى أقيم على ستاد غزل المحلة ، حيث حقق الأبيض فوز صعب بعد أن كان متأخراً بنتيجة 1 / 2 ، ليحقق الفوز 3 / 2.

وتقدم عمر السعيد للزمالك في الدقيقة 18، وتعادل وليد عادل لطنطا في الدقيقة 45 ونجح وليد عادل في تسجيل الهدف الثاني لطنطا من ضربة جزاء في الدقيقة 69، وتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 88، ونجح أحمد زيزو في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبهذة النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 21 نقطة بينما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط بالمركز الخامس عشر .

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن ويوسف أوباما وأمامهما كريم بامبو ومحمد أوناجم وإسلام جابر فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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بينما دخل فريق طنطا المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"على فرج فى حراسة المرمى، محمد الشاذلى ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير فى خط الدفاع، حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا فى خط الوسط، أحمد الالفي وأحمد فهمي ومحمد ماجد أونش فى خط الهجوم".

هدف عمر السعيد هدف وليد عادل الاول هدف وليد عادل الثانى هدف محمد أوناجم هدف أحمد سيد " زيزو "