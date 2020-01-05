سوبر كورة.. رسالة قاسية من جماهير الإسماعيلي لباهر المحمدي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في رد فعل قوي بعد تصريحاته الأخيرة حول رغبته في الرحيل عن صفوف الدراويش، هاجمت جماهير الاسماعيلي على لاعب الفريق الدولي باهر المحمدى.
وجهزت الجماهير لافتات في شوارع مدينة الإسماعيلية، في مشهد يعيد للأذهان ما حدث مع لاعب الفريق المعتزل حسني عبد ربه حينما وقع للأهلى وأقامت الجماهير سرادق و تقبل العزاء فيه.
وكان مجلس إدارة الفريق برئاسة إبراهيم عثمان أعلن تجميد اللاعب و توقيع عقوبة مالية 200 ألف جنيه بعد إعلان اللاعب رغبته في الرحيل خلال مداخلة تليفونية بأحد البرامج إلا أن اللاعب أعلن بعدها اعتذاره للجماهير وتراجعه عن قرار الرحيل.
واعتبرت جماهير القلعة الصفراء ما فعله اللاعب خيانة عظمى وخاصة أنه من أبناء المدينة وأن الفريق يمر بمرحلة حرجة تستدعي وجوده في المقدمة و ليس طلبه للرحيل .
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