شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات الطائرة أمام كينيا فى افتتاح التصفيات المؤهلة إلى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول من نظيره الكينى بنتيجة 3/1 فى إطار أولى مواجهات تصفيات أفريقيا التى تستضيفها الكاميرون و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتضم قائمة المنتخب كلا من اللاعبات ، نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم و أية خالد، تحت قيادة البرازيلى ماركو و يعاونه المدرب أحمد فتحى .

من المقرر أن يلتقى منتخب سيدات الكرة الطائرة مع نيجيريا يوم 7 و الكاميرون يوم 8 وأخيرا بتسوانا يوم 9 من الشهر نفسه.

غادرت بعثة سيدات الطائرة إلى الكاميرون فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الجمعة ، حيث ترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات فى الإتحاد المصرى للكرة الطائرة . Advertisements

ويبدأ منتخب مصر للرجال التصفيات التى ستستضيفها مصر بمواجهة الجزائر يوم 7 يناير ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، ويتواجد مع بعثة المنتخب فى المعسكرات الخارجية شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية.

خاض منتخب السيدات معسكر مغلق فى البرازيل مؤخرا، إلا أنه كان من المفترض أن يدخل فى معسكر آخر بسلوفينيا قبل إلغائه.

فيما عادت بعثة منتخب الرجال من معسكر بلغاريا صباح الخميس بعد خوض وديتين أمام المنتخب البلغارى والخسارة 3/1 فى اللقاءين استعدادا للتصفيات الأفريقية التى ستستضيفها مصر بدءا من يوم 7 يناير القادم والمؤهلة إلى الأولمبياد أيضا.