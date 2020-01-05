كهربا على دكة بدلاء الأهلي أمام نادي مصر لأول مرة

يحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.

وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف وإستقبلت شباكه 12 هدف. ويواصل قطار الاهلي مساء اليوم رحلة الحفاظ على لقب الدوري العام عندما يواجه فريق إف سي مصر بإستاد القاهرة في اللقاء الذى سيكون بمثابة "السهل المُمتنع" للمارد الأحمر في رحلة التتويج بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه .

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ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى يرغب في تحقيق الفوز العاشر في بطولة الدوري من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.