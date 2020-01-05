نادى مصر يهاجم الأهلى بـ"إسلام صالح وتريكة"

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وجاء التشكيل كالتالى:
فى حراسة المرمى: عصام ثروت.
خط الدفاع: شريف أشرف، أحمد أوكا، محمود شبانة، علاء عطا.
خط الوسط: محمود رامبو، أحمد يوسف، محمود توبة، أحمد الشيخ.
الهجوم: محمد جمال تريكة، إسلام صالح.
وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير للأهلي التشكيل الذى سيخوض به مباراة إف سي مصر، ويضم كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوى.
خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".
خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، فيما يحتل إف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفا.
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