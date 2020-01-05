شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يهاجم الأهلى بـ"إسلام صالح وتريكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق إف سى مصر بقيادة عبد الناصر محمد تشكيل فريقه التى يخوض مباراة الاهلى، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى، والمقرر لها بعد قليل على استاد القاهرة الدولى.

وجاء التشكيل كالتالى:

فى حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: شريف أشرف، أحمد أوكا، محمود شبانة، علاء عطا.

خط الوسط: محمود رامبو، أحمد يوسف، محمود توبة، أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد جمال تريكة، إسلام صالح.

Advertisements

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير للأهلي التشكيل الذى سيخوض به مباراة إف سي مصر، ويضم كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، فيما يحتل إف سي مصر المركز الـ13 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا. الاهلي الذى يحتل قمة المسابقة يُعد الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدما زار شباك منافسيه 25 مرة هذا الموسم في 9 مباريات فقط واستقبلت شباكه هدف وحيد ، فيما سجل فريق مصر 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفا.