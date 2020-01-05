شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يبلغ وليد أزراو بالرحيل رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ النادي الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الكروي الأول رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الانتقالات الشتوية الحالية بشكل نهائي، عقب ظهور اللاعب بشكل متواضع خلال الفترة التي تولى فيها المدير الفني الحالي رينيه فايلر مسئولية الإدارة الفنية للفريق.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلى عن قيام إدارة القلعة الحمراء بإبلاغ وليد أزارو برحيله عن صفوف القلعة الحمراء، وأكد المصدر أن اللاعب ربما لا يسافر مع بعثة الأهلي الى زيمبابوي لخوض المباراة المرتقبة للفريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة أوروبا للأندية الأبطال التي تشتعل فيها المنافسة على التأهل مع فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، حيث استطاع كل فريق من الفرق الثلاثة الحصول على 6 نقاط كاملة.

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وحدد النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعداً للسفر الى زيمبابوي استعداداً للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.

وعانى وليد أزارو خلال الفترة الماضية من عدم تقدم مستويات تواكب الطفرة الفنية في أداء الفريق في عهد المدرب السويسري رينيه فايلر الذي يقود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بمستويات رائعة قللت حظوظ اللاعب في الاستمرار بصعوبة بالغة خاصة وأن المدرب يعتمد على المهاجم الحر المتمثل في جونيور أجايي في بعض الأوقات.

ويسعى النادي الأهلي الى حسم عدد من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة في ظل الحاجة الماسة لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم سوبر في إطار مساعي القلعة الحمراء للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ينافس فيها بكل قوة.