شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. العشرى يهدر هدف طنطا الثانى فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر محمد الشعرى لاعب طنطا فرصة إحراز الهدف الثانى لفريقه فى شباك الزمالك، بعد تسديد محمد ماجد أونش ضربة ثابتة من على حدود منطقة جزاء الأبيض ومرت أمام العشرى دون أن يسجل منها هدف فى الدقيقة 57 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد غزل المحلة، في اطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز عمر السعيد هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، قبل أن يحرز وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45.\

وضم تشكيل طنطا كلاً من..

حراسة المرمى: على فرج.

خط الدفاع: محمد الشاذلى ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير.

خط الوسط: حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا.

خط الهجوم : أحمد الألفى وأحمد فهمى ومحمد ماجد أونش.

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :"محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه، أحمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا، عبدالرحمن الدح".

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن ويوسف أوباما وأمامهما كريم بامبو ومحمد أوناجم وإسلام جابر.

خط الهجوم: عمر السعيد.

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأبيض محمد فتحي حارس المرمى الصاعد من قائمة مباراة اليوم، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، حسام عبد المجيد، علاء يحيى، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، إمام عاشور.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.





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