شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده مديرا فنيا لدكرنس خلفا لأيمن الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم مع مصطفى عبده لقيادة الفريق فنيا خلفا لأيمن الجمل الذى رحل عقب التعادل الأخير أمام بيلا فى الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى وهو ما جعل الفريق يتقهقر للمركز الثامن برصيد 15 نقطة وأصبح قريبا من الأندية التى تصارع من أجل البقاء بالمسابقة رغم توفير الإمكانيات والتعاقد مع لاعبين خبرة فى بداية الموسم .

وأسفرت نتائج الجولة الحادية عشر للمجموعة عن تعادل فاركو مع بلدية المحلة سلبيا فى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد فاركو إلى 23 نقطة فى المركز الاول لجدول المجموعة ، بينما ارتفع رصيد البلدية إلى 16 نقطة ومازال فى منتصف الجدول .

وفى إطار مباريات نفس الجولة تعادل الحمام بقيادة مجدى طلبه مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة فى المركز السادس بينما ارتفع رصيد المالية إلى 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما حقق دمنهور فوزًا غاليًا على ملعبه على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز إلى 18 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز الثامن.

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و قررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل تأجيل انطلاق مباريات الدور الثانى لدورى القسم الثانى بحيث ينطلق يوم 19 يناير الجارى بدلا من 12 من الشهر نفسه لإتاحة أكبر فرصة للأندية لإراحة اللاعبين قبل العودة لإنطلاق المسابقة من جديد