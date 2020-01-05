السلحدار يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن أدهم السلحدار، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة الفريق لمباراة براميدز، في لقاء شمن منافسات الجولة الـ 12 بالدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة كلا من باهر المحمدي وشيلونجو بعد أن تم استبعادهم في المباراة السابقة امام انبي .

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، بيما يتواجد بيراميدز في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد مجدى - محمد فوزى.

خط الدفاع: أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - إبراهيم أبواليزيد - أسامة إبراهيم - محمود البدرى.

خط الوسط: عماد حمدي - محمد بيومي - محمود دونجا - محمد مخلوف - بيكتى سيلفا - عبدالرحمن مجدي - محمد صادق - وجيه عبدالحكيم - محمد حمدى زكى.

خط الهجوم: محمد الشامى - حازم مرسى - شيلونجو.