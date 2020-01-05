حجازي يشارك في فوز ويست بروميتش على تشارلتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش في فوز فريقه بهدف نظيف على مضيفه تشارلتون أتلتيك، ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
ولعب حجازي أساسيًا في المواجهة التي تكفل كينيث زوهوري بتسجيل هدفها الوحيد، في الدقيقة الثانية والثلاثين، ليضمن لفريقه بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 بالمسابقة المحلية.
وعلى جانب آخر اكتفى تشيلسي بهدفين نظيفين في شباك ضيفه نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الدور ذاته، سجلهما كالوم هودسون أودوي وروس باركلي، ليلحق الفريق اللندني بويست بروميتش.
وتواصلت معاناة مورينيو في الأسابيع الأخيرة مع فريق توتنهام هوتسبر، الذي تعادل مع ميدلسبرة على ملعب الأخير، ليضطر لخوض مواجهة إعادة في وقت لاحق.
وفي مواجهات اليوم الأحد بالدور ذاته تأهل نورثامبتون تاون على مضيفه بيرتن أليون بنتيجة 4-2، وفاز بارنسلي على مضيفه كريوي أليكساندرا بنتيجة 3-1، واكتسح كوينز بارك رينجرز ضيفه سوانزي سيتي بنتيجة 5-1.
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