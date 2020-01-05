كهربا احتياطيا.. تشكيل الأهلي لمواجهة نادي مصر بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي مصر، ضمن الجولة الـ12 لمسابقة الدوري. واستبعد فايلر الرباعي صلاح محسن، وياسر إبراهيم، ومصطفى شبيطة لأسباب فنية، وحسام عاشور للإصابة. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعه - أيمن أشرف - علي معلول الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية وسط الهجوم: جيرالدو - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي الهجوم: مروان محسن وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشيخ - أحمد فتحي - محمود كهربا - وليد أزارو - محمود متولي - وليد سليمان - علي لطفي.

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