طنطا يتقدم أمام الزمالك من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: سجل فريق طنطا هدف التقدم أمام الزمالك، من ركلة جزاء، خلال مواجهة ضمن منافسات الجولة الـ 12 بالدوري المصري. وجاء هدف التعادل لفريق طنطا في الدقيقة 69 عن طريق وليد عادل، الذي سجل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى حارس مرمى فريق الزمالك. وكان حكم المباراة ابراهيم نور الدين احتسب ركلة جزاء ضد الزمالك في الدقيقة 76بعدما قام محمد عبد الغني بعرقة محمد ماجد اونش.

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