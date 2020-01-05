ميرسيسايد لا تعرف إلا الريدز.. شباب ليفربول يقهرون إيفرتون بدون صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تأهل فريق ليفربول إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على الغريم إيفرتون بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "ميرسيايد" ضمن الدور الرابع من عمر المسابقة.

هدف ليفربول الوحيد جاء عن طريق لاعبه الشاب جونز في الدقيقة 72 بعد تصويبة رائعة يفشل حارس إيفرتون بيكفورد في إبعادها.

وخاض ليفربول المباراة بدون لاعبيه الأساسيين حيث فضّل يورجن كلوب إراحة لاعبيه بما فيهم النجم المصري محمد صلاح، في المقابل لعب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجميع لاعبيه الأساسيين.

تشكيل ليفربول: أدريان - جيمس ميلنر - جو جوميز - فيليبس - ويليامز - أدم لالانا - شير يرفيلا - جونز - إيليوت - مينا مينو - أوريجي.

تشكيل إيفرتون: بيكفورد - ياري مينا - هولجات - كولمان - دينييه - سيجيردسون - شنايدرلين - والكوت - سيدبي - ريتشارليسون - كالفيرت لوين.

تفاصيل المباراة:

شهدت المباراة تهديد أول من جانب الضيوف عن طريق لاعب الوسط شنايدرلين الذي سدد كر قوية لكن حارس ليفربول أدريان يتألق ويبعد الكرة بقدمه.

الدقيقة الثامنة من بداية المباراة أجرى يورجن كلوب تبديل أول اضطراري بخروج جيمس ميلنر بسبب الإصابة ليشارك بدلاً منه ياسر لعروسي.

الدقيقة 12 شهدت فرصة خطيرة من جانب إيفرتون بعد عرضية من سيجيردسون يحولها هولجات برأسية رائعة لكن أدريان يتألق ويبعدها عن مرماه.

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أدريان واصل تألقه بالحفاظ على مرمى ليفربول بعد تسديدة خطيرة من ريتشارليسون داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 29 هدد ليفربول مرمى إيفرتون للمرة الأولى في المباراة بعد تسديدة من أدم لالانا على حدود منطقة الجزاء تمر الكرة بجوار المرمى.

وبعد مرور نصف ساعة أهدر فريق إيفرتون رابع فرصة في المباراة بعد عرضية رائعة من والكوت يحاول كالفيرت لوين تحويلها لرأسية لكن يفشل في اللحاق بها.

وفي الدقيقة 33 من زمن أحداث المباراة سدد جونز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر بجوار المرمى لتظل النتيجة سلبية.

ليفربول عاد بعد دقيقة ليهدد مرمى الغريم إيفرتون عن طريق الياباني مينامينو بعد عرضية من أوريجي لكن تمر لركلة مرمى.

كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39 لكن تمر الكرة بجوار مرمى الليفر لتظل النتيجة سلبية بين الفريقين.

بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ارتدى قفاز الإجادة في الدقيقة 41 بعدما أبعد فرصة هدف لصالح ليفربول بتسديدة من ديفوك أوريجي لكن تتحول الكرة لركنية.

إيفرتون في الشوط الثاني بدأ بأسلوب الضغط على منافسه ليفربول حيث سدد شنايدرلين كرة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 49 تمر أعلى المرمى بقليل.

ظهير ليفربول ويليامز سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51 لكن بيكفورد يواصل تألق ويتصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 72 استطاع جونز أن يسجل هدفًا رائعًا لصالح ليفربول بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليهدي الريدز التقدم في النتيجة.