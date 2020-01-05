تقرير.. قبل كهربا.. ماذا قدمت "صفقات الزمالك" في الظهور الأول مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كتب محمود عبد المنعم "كهربا" انضمامه الأول لقائمة الأهلي بعد انتقاله من ديبورتيفو أفيس البرتغالي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

كهربا دخل قائمة الأهلي قبل مباراة نادي مصر والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم الأحد ضمن المرحلة الثانية عشر من مسابقة الدوري.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك الأهلي مباشرة وما حققوه في الانطلاقة الأولى بقميص الفريق الأحمر:

- إسلام الشاطر:

في موسم (2004 -2005) انتقل إسلام الشاطر مباشرة من الزمالك للأهلي بعدما استغل الأخير خللًا في عقد الشاطر.

بداية إسلام الشاطر بقميص الأهلي كانت من خلال مباراة أسمنت السويس ليحقق المارد الأحمر فوزًا بثلاثة أهداف دون رد.

- معتز إينو:

في موسم (2007 - 2008) انتقل معتز إينو إلى صفوف الأهلي قادمًا من الزمالك بطريقة مباشرة لتكون الانطلاقة بمباراة السوبر المصري أمام الإسماعيلي.

الأهلي استطاع أن يحصل على اللقب بالفوز على "الدراويش" بركلات الترجيح (5-3) بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

- صبري رحيل:

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لاعب آخر انتقل من صفوف الزمالك إلى الأهلي بطريقة مباشرة وهو صبري رحيل الذي رحل لصفوف القلعة الحمراء في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

بداية صبري رحيل لاعب الاتحاد السكندري كانت بمواجهة سموحة في بطولة الدوري ليحسم المارد الأحمر اللقاء بالفوز (2-0).

- مؤمن زكريا:

في يناير 2015 فجّر مؤمن زكريا مفاجأة من العيار الثقيل بعد انتقاله من صفوف إنبي إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

صاحب الـ31 عامًا قبل انتقاله للأهلي لعب في صفوف الزمالك إلا بعد نهاية إعارته قرر الرحيل لصفوف القلعة الحمراء لتكون البداية من مباراة اتحاد الشرطة.

الأهلي فاز على الشرطة وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

- نادر السيد:

رغم عدم انتقال نادر السيد من الزمالك للأهلي بطريقة مباشرة إلا أن هذه الصفقة تُعد من أهم الصفقات التي أبرمتها إدارة القلعة الحمراء في صيف (2005 - 2006).

نادر السيد كان يُعد من رموز القلعة البيضاء بعدما حقق العديد من الألقاب القارية والمحلية إلا أن خلال فترة تجربته مع المصري البورسعيدي قرر الرحيل لصفوف الأهلي.

وشارك نادر السيد في المباراة الأولى له مع الأهلي أمام الإسماعيلي في لقاء انتهى لصالح المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد.