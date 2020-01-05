عبدالناصر محمد يعلن تشكيل إف سي مصر أمام الأهلي

أعلن عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سي مصر، تشكيل فريقه لملاقاة الأهلي، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين في تمام السابعة

والنصف مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.

وضم تشكيل إف سي مصر

كل من :حراسة المرمى: عصام ثروت.خط الدفاع: أحمد سعيد أوكا ومحمود شبانة وأحمد يوسف وعلاء عطا.خط الوسط: إسلام صالح ومحمود توبة ومحمود رامبو وأحمد الشيخ ومحمد جمال تريكة.خط الهجوم: شريف أشرف.