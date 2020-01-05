التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين ليفربول وايفرتون في المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد علي ملعب أنفيلد ضمن مباريات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وشهدت الدقيقة 27 من أحداثاللقاء شهدت أخطر هجمات ايفرتون عبر لاعبها ثيو والكوت، حيث أرسل تمريرة عرضية أرضية من جهة اليمنى لداخل منطقة الجزاء قابلها ريتشارليسون بتسديدة قوية ولكن أدريان حارس ليفربول تصدى للكرة ببراعة.
وفي الدقيقة 34، قام لاعب الليفر الجديد الياباتي تاكومي مينامينوبتسديد كرة قزية بالرأس مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.
واستبعد محمد صلاح من قائمة الريدز خلال لقاء الليلة، حيث فضل يورجن كلوب المدير الفني للريدز إراحته.
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