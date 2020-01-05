الزمالك يحقق فوزاً درامياً على طنطا بالدوري

فاز فريق الزمالك على نظيره طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، خلال المباراة التي جمعت بينهما ، على ملعب ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
جاء الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 19 عن طريق عمر السعيد بعد تسديدة قوية من على حدودمنطقة الجزاء، على يمين علي فرج حارس طنطا لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 44، تعادل طنطا بعد تسديدة من وليد عادل سكنت شباك الزمالك، بعدما استقبل كرة طولية قوية من زميله أونش، ثم عاود وليد عادل التسجيل مجدداً وسجل هدف التقدم لأبناء السيد البدوي عبر ركلة جزاء في الدقيقة 70.
وسجل محمد أوناجم هدف التعادل الزمالك في الدقيقة 86 بعد مجهود رائع، قبل أن يسجل أحمد السيد زيزو هدف الفوز في الوقت البديل لشوط المباراة الثاني.
رفع الزمالك رصيده إلى بهما رصيده إلى النقطة 21، محتلًا بها المركز الثالث، وله لقاء مؤجل مع الأهلي.
بينما تجمد رصيد طنطا عند 10 نقاط، في المركز الخامس عشر.
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