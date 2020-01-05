أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الثالث للزمالك أمام طنطا في الوقت القاتل

استطاع أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الوقت البديل لشوط المباراة الثاني، أمام طنطا خلال اللقاء الجاري بينهما ضمن منافسات الجولة 12 للدوري على ملعب غزل المحلة.

وتصبح النتيجة تقدم نادي الزمالك بثلاثية لهدفين. البديل لشوط المباراة الثاني، أمام طنطا خلال اللقاء الجاري بينهما ضمن منافسات الجولة 12 للدوري على ملعب غزل المحلة.وتصبح النتيجة تقدم نادي الزمالك بثلاثية لهدفين.

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