أوناجم يسجل هدف التعادل للزمالك أمام طنطا

تعادل الزمالك أمام طنطا، بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب ستاد غزل

المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الزمالك عبر المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك في الدقيقة 87، بعد مرواغة رائعة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بقوة داخل الشباك.