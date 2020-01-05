كهربا على مقاعد بدلاء الأهلي أمام إف سي مصر

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة إف سي مصر، خلال اللقاء الذي ينطلق في السابعة والنصف مساء اليوم على

ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من «علي لطفي – محمود متولي – وليد أزارو – وليد سليمان – أحمد الشيخ – أحمد فتحي – محمود عبد المنعم "كهربا"».بينما تم استبعاد كلًا من «مصطفى شوبير وحسام عاشور وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحسام عاشور».