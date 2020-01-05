أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة إف سي مصر، خلال اللقاء الذي ينطلق في السابعة والنصف مساء اليوم علىملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من «علي لطفي – محمود متولي – وليد أزارو – وليد سليمان – أحمد الشيخ – أحمد فتحي – محمود عبد المنعم "كهربا"».
بينما تم استبعاد كلًا من «مصطفى شوبير وحسام عاشور وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحسام عاشور».
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا على مقاعد بدلاء الأهلي أمام إف سي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.