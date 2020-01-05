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أجايي يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام إف سي مصر

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أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه في ملاقاة إف سي مصر التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 12

للدوري على ملعب القاهرة الدولي.

ويمثل الأهلي في اللقاء كل من :
حراسة المرمى : محمد الشناوي .
خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة – أيمن أشرف - علي معلول .
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" – جيرالدو دا كوستا - جونيور أجايي.
خط الهجوم : مروان محسن.
 

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