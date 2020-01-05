طنطا يسجل الهدف الثاني في شباك الزمالك

تقدم فريق طنطا بالهدف الثاني، على نظيره الزمالك خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.

جاء الهدف من ركلة جزاء سددها اللاعب في الدقيقة 69 عبر اللاعب وليد عادل.

تصبح النتيجة تقدم طنطا بثنائية لهدف. على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري.جاء الهدف من ركلة جزاء سددها اللاعب في الدقيقة 69 عبر اللاعب وليد عادل.تصبح النتيجة تقدم طنطا بثنائية لهدف.

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