فرجاني ساسي يعود إلى القاهرة وينتظم في مران الزمالك غدًا

وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل التونسى فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد حصوله على أجازه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني.

ومن المقرر أن ينضم ساسي إلى التدريبات غدا الاثنين استعدادا للقاء زيسكو الزامبي فى الجولة الرابعه لدوري المجموعات الإفريقي المقررة إقامتها الجمعة المقبلة.

كان في استقبال اللاعب نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

على أجازه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني.ومن المقرر أن ينضم ساسي إلى التدريبات غدا الاثنين استعدادا للقاء زيسكو الزامبي فى الجولة الرابعه لدوري المجموعات الإفريقي المقررة إقامتها الجمعة المقبلة.كان في استقبال اللاعب نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

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