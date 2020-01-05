الإسماعيلي يصحح أخطاءه في تدريبات اليوم استعدادًا لبيراميدز

واصل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم الأحد ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة بيراميدز الثلاثاء القادم فى إطار الجولة الــ12 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وتم خلال التدريبات تقسيم اللاعبين على مجموعتين

الأولى تدربت على خلق المساحات وزيادة الفاعلية الهجومية وتسجيل الأهداف ،بينما أدت المجموعة الثانية تدريبات على اصلاح الأخطاء الدفاعية وحسن التمركز للتعامل مع هجمات الفريق المنافس فضلا عن إصلاح الأخطاء التى ظهرت الفترة الماضية.

شهد المران حضور المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

وتطرق المران لتدريبات للاعبين حول التعامل مع الهجمات تحت ضغط المنافس قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كل اللاعبين.