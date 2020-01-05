واصل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم الأحد ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة بيراميدز الثلاثاء القادم فى إطار الجولة الــ12 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.
وتم خلال التدريبات تقسيم اللاعبين على مجموعتين
شهد المران حضور المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
وتطرق المران لتدريبات للاعبين حول التعامل مع الهجمات تحت ضغط المنافس قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كل اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يصحح أخطاءه في تدريبات اليوم استعدادًا لبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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