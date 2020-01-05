طوارئ في الغردقة استعداداً لحفل (كاف) لجوائز الأفضل

أعلنت محافظة البحر الاحمر حالة الطوارئ القصوى أستعدادًا لأستضافة حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لتقديم جوائز الأفضل لعام 2019 والذي يقام بعد غد الثلاثاء بمنطقة سهل حشيش في مدينة الغردقة المصرية.

وبدأ توافد الضيوف والمدعوين علي المدينة تمهيداً للمشاركة في الحفل، حيث تترقب القارة السمراء كشف النقاب عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام المنصرم.

ويتنافس للحصول على الجائزة كُل من المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الفائز بالجائزة عامي 2017 و2018، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي المتوج بالجائزة عام 2016، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، الذي يبحث عن تتويجه الأول بالجائزة.

ووصل لمدينة الغردقة الملجاشي أحمد أحمد رئيس كاف للوقوف علي الأستعدادات النهائية للحفل بكافة تفاصيله.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية(د ب ا) اليوم الأحد أن الحفل سيقدمه نجم المنتخب الكاميروني المعتزل صامويل أيتو بجانب الإعلامية المغربية فيروز الكروانى والمذيعة المصرية مريم أمين.

وأضاف المصدر أن الحفل سوف يتضمن فقرات ترفيهية أستعراضية وغنائية.

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